學甲分局6/6辦捐血 請來歌手擔任熱血公益大使

2019-06-01 13:31

〔記者楊金城／台南報導〕學甲警分局將在6月6日舉辦慶祝警察節捐血活動，特別請來歌手「安可女王」楊欣樺擔任熱血公益大使，包括學甲農會、民防義警等捐血獎品的贊助人，今天為捐血活動大力宣傳，邀請民眾一起來擔任快樂捐血人，順遊學甲品嘗美食。

楊欣樺是台南市將軍區的女兒，因熱心台南各類公益活動，回饋社會，與鄉親們互動親切，擁有不少的歌迷，公益形象佳，學甲分局長洪頂力因此特別邀請她出任熱血公益大使。

楊欣樺表示，很開心且很榮幸擔任熱血公益大使，能為自己的家鄉盡一分心力。

洪頂力、楊欣樺頒贈感謝狀給協辦捐血活動的學甲農會總幹事李曉軍、學甲里長聯誼會長陳敏男等人，並高歌一曲，為捐血活動打開美麗的序幕。

學甲分局舉辦「熱血警民挽衣袖、袋袋相傳警馨情」捐血活動，前年捐血數量306袋，去年捐血369袋，9萬225CC熱血，不輸人口眾多的市區，今年捐血目標突破400袋。

6月6日在學甲分局前舉辦的捐血活動，洪頂力說，現場備有油飯、香菇雞湯為捐血人「補」一下，捐血並可摸彩，有高階智慧手機、自行車、涼風扇、吹風機、500元禮券等獎品。捐血者另可自行選擇1項紀念禮品，先捐先選。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法