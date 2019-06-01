雲林龍舟賽登場 檢察官對戰烏魚子隊、還有「府會較勁」

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林龍舟賽今天在雲林海角祕境的口湖鄉椬梧滯洪池熱烈展開，共有30隊參賽，由雲林地檢署檢察官組成的雲檢隊和在地財神烏魚子隊較勁，雖未能奪金，檢察官們拚命划槳的精神仍贏得全場喝采。
雲林龍舟賽今天盛大登場，吸引民眾到場看划龍舟、嘗美食、喝咖啡、賞美景，加上親子彩繪風箏與大型風箏施放表演、寫生比賽、在地優質農特產品展與美食體驗等，熱鬧滾滾。
雲林地檢署檢察官在主任檢察官顏郁山號召下組隊參加今年的雲林龍舟賽，雲林縣政府與雲林縣議會也有一場表演賽，雲林縣長張麗善到場擊鼓為所有選手加油，請大家品嚐烏魚子。
張麗善感謝口湖鄉長林哲凌率公所團隊協助雲林縣政府共同舉辦此次划龍舟活動，讓口湖海角秘境除具備滯洪功能更增添觀光休閒色彩，未來縣府也會結合地方發展推出更多活動，一起推動農業、產業及經濟繁榮。
經過激烈競賽，雲林地檢署隊以1分22秒15輸給財神烏魚子隊的1分12秒22；雲林縣議會則以1分38秒42贏了雲林縣政府的1分46秒84。
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雲林縣長張麗善為所有選手加油。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善擊鼓為縣府隊加油。（記者廖淑玲攝）
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雲林地檢署隊由主任檢察官顏郁山擔任鼓手領軍挑戰。（記者廖淑玲攝）
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雲林地檢署檢察官隊賣力划槳。（記者廖淑玲攝）
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檢察官隊落後烏魚子隊，全場仍為他們熱烈鼓掌喝采。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善率縣府團隊與口湖鄉長林哲凌率公所團隊合作舉辦今年龍舟賽。（記者廖淑玲攝）
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比賽前大伙兒先暖身。（記者廖淑玲攝）
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小朋友寫生畫畫比賽。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善請大家品嚐烏魚子。（記者廖淑玲攝）