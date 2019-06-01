分級醫療哪縣市做最好 健保署公布數據

2019-06-01 13:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部多年前開始推動分級醫療，希望減少大醫院壅塞和醫療浪費；健保署今在臉書粉絲團公布，經評估全台分級醫療實施狀況，以雲嘉南地區做的最好，其中台南市成大醫院、奇美醫院最為配合。

雲嘉南地區截至今年4月底，已建立醫院和診所17個垂直整合聯盟，其中台南地區就有9個聯盟，共792家院所參與。

健保署指出，醫院把輕症病人轉給基層診所照護；診所也把重症病人上轉給大醫院處理，可以讓只有小病痛的病人在鄰近診所就獲得治療，不用到大醫院人擠人，也不會浪費醫療資源。

「分級醫療」是藉由分工合作的照護方式，依醫療專業建議，病患接受分流及轉診，讓各層級醫療院所各司其職，一旦需要到醫院就醫時，醫院有充分人力提供急、重症的照護，讓病患獲得迅速妥善的治療，避免不必要的醫療花費與就醫時間。

健保署長李伯璋說，雲嘉南地區又以台南市做得最好，因為台南市有兩大醫學中心等級的醫院包括成大醫院、奇美醫院，兩家醫院領軍和周邊醫療診所成立聯盟，讓病患上轉、下轉成效很好。

健保署組長李純馥也提醒，全國各區做的最差的是北北基地區，因為北北基的醫學中心和區域醫院太多且密度高、就醫太方便，轉診接收到的病患比率比其他地區都低很多。

李伯璋也提醒，有些診所抱怨「病患上轉到大醫院後，就不再回來了」，這問題可能出自一些上轉下轉得行政流程沒做好，提醒診所和醫院一些行政手續一定要完備。

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