檢測時間省一半 屏縣檢驗中心年驗逾4萬件

2019-06-01 13:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台首座多功能的屏東縣檢驗中心，成立已有2年多時間，整合衛生、環保、農業及教育處檢測資源，不但檢測時間省一半，也通過食藥署及全國認證基金會374項農藥殘留檢測認證，平圴1年受理檢測檢體高達4萬5700多件，今年度農漁民自主檢驗還有補助，展現屏東縣嚴格把關食安的決心。

屏東縣檢驗中心由縣長潘孟安催生，向中央爭取3000萬元經費於2017年3月成立，除執行各項農漁畜產品、學校營養午餐食材、市售食品及相關環境污染源頭監測檢驗，更盼以較市價更低廉的檢驗價格，加強農漁產品從源頭生產端的自我管理，落實從農場到餐桌的食品衛生。

檢驗中心品管課長陳文惠表示，檢驗中心服務範圍包括農漁產品、食品、酒品、臨床公共衛生及環境檢驗，依2年來檢體來源區分，食品、醫學及環境居多，光是醫學檢驗阿米巴、愛滋、梅毒3項目，去年就檢驗4萬2120件檢體，較2017年增加近1萬6000件，食品與環境檢驗也有約3600件，其中食品類1524件較2017年的722件呈倍數成長。

此外，透過檢驗平台的整合，已加速檢驗效率，過去農藥檢驗須送往嘉義市衛生局，往返時程近14天，現在只要7天縮短一半時效，對於緊急醫學檢驗，甚至可在1至3天檢出結果。

檢驗中心強調，為提高農漁民上市前的自主檢驗並減輕業者負擔，屏縣府今年度推出檢驗補助計畫，374項農藥殘留檢驗收費3800元，將由縣府補助2000元；養殖水產品檢驗揮發性鹽基態氮、孔雀綠、硝基呋喃代謝物及48項多重合成抗菌劑收費9200元，每件只需自付3200元，由縣府補助6000元，盼農漁民多利用。

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