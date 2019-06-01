想搭乘機關車女王－CT273蒸汽火車 6/9到花蓮搶套票

2019-06-01 11:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一年一度鐵路節將至，今年將邁入第132年，台鐵局表示，將於6月9日鐵路節當天，舉辦系列慶祝活動，其中將於花蓮車站開行民眾引頸企盼的「機關車女王CT273」蒸汽火車，帶領民眾由花蓮站出發，前往「旅客列車」到不了的車站-花蓮港站，預計在花蓮港站停留約2小時，讓民眾有充足的時間漫遊花蓮港。台鐵局表示，當天上午8點30分於花蓮站自由通廊發售「132週年鐵路節紀念套票」，前200名購買者就可搭乘CT273蒸汽火車。

台鐵局指出，配合蒸汽火車開行活動，今年花蓮縣政府結合花蓮港務公司，於花蓮港親水遊憩區舉辦鐵道市集活動，展售各類特色美食的胖卡餐車、農特產品，並邀請藝文團體表演，民眾可於市集購買午餐並欣賞藝文表演。

配合蒸汽火車開行路線，花蓮站6月9日發售的「132週年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站的復興號名片式去、回車票各1張，每套售價200元，限量發行1000套、每人每次限購4套，當天並刻製紀念章供民眾蓋章留念。另外，花蓮郵局活動當天將於候車大廳設置臨時郵局，展售「鐵道采風」郵摺，含花蓮站及富里站月台票各1張，供民眾選購典藏。

想搭乘CT273蒸汽火車民眾，記得要提早去排隊搶購紀念套票，台鐵局表示，當天將開放200個名額供民眾搭乘，只要於活動當日購買紀念套票前200套者，即贈送乘車體驗券，1份紀念套票可兌換1張乘車券，乘車券取得後不得轉售他人，若乘車券遺失不予補發。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法