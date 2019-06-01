蒸汽火車「國王」駕到！鐵道迷擠爆彰化火車站

2019-06-01 11:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「國王」出動了！歡慶台鐵創建132週年，DT668號蒸汽機車頭今天從彰化市扇形車庫出發，行駛到彰化火車站第二月台，吸引大批民眾到扇形車庫、彰化火車站守候，尤其是第二月台、第三月台站滿搶拍的人潮，民眾列道歡迎「國王」再度現身！

彰化火車站長卲宏松表示，國寶DT668號蒸汽機車頭今天再度亮相，準時10點10分抵達第二月台，停靠月台1個小時，隨後就將回到扇形車庫，也為DT668號蒸汽機車頭即將進行檢修作業做準備。

而DT668號蒸汽機車頭被封為蒸汽火車「國王」，除了是車重124公噸，可說是台灣鐵道運輸噸位最大的車型以外，更有牽引力最大、最晚退休除役、噸位最重的歷史紀錄，不只是鐵道迷心中的「國王」，更是全場觀眾搶拍的焦點，多人覺得光看到蒸汽火車頭冒煙，就覺得真是太值得了！

由於「國王」名聲響亮，今天一早彰化火車站就水洩不通，扇形車庫也爆人潮，連要進入月台看蒸汽火車的換月台證進入，都要排長長隊伍，就是為了一睹蒸汽火車頭冒煙的難得景象。

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