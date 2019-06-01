睽違3年 花蓮直飛濟南7/6復航

2019-06-01 11:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮至中國山東濟南航線自2013年2月首航後，直至2016年3月停航，睽違3年，今年7月6日將再度復航，預計每週六定期包機往返兩地，目前首航班機訂票已達9成，地方觀光業者樂觀其成，強調能為花蓮觀光帶來契機「都支持！」

花蓮─濟南直航在花蓮縣政府的重新推動下復航，今年初由觀光處長唐玉書與山東航空台灣分公司總經理趙瑜會面研商，確定今年7月6日復航，上月底更針對首航細節進行討論，決議在10月26日前，每週六包機直航花蓮─濟南兩地。

直航機型為波音738，共174個座位，單趟航行時間約2小時50分鐘，目前訂定航班時間為濟南上午7點35分起飛，抵達花蓮為上午10點20分，返程為上午11點50分自花蓮起飛，抵達濟南時間為下午2點40分，來回機票定價約1萬4000元，另有旅行社搭配推出8天遊程專案。

花蓮縣旅行商業同業公會、詠莉旅行社董事長樓莉萍說，目前針對直航班機，配有兩地8天遊程，花蓮往山東的遊程，定價2萬8千元起；山東往花蓮則安排環島遊程，定價在2萬至4萬元不等，首航班機訂票率已達9成。

她說，地方觀光業者樂觀其成，目前因搭配遊程，讓2地直航更具實質觀光效應，一來一往不僅「互惠」也能走得長久，山東與花蓮有很多相似處，觀光資源也豐富，可互相借鏡學習，預計復航可為花蓮觀光帶來一波契機。

縣府觀光處長唐玉書說，感謝華航、山東航空及各觀光單位的協助，一起促成復航，花蓮、濟南都在山以東，兩地均算「山東人」，山東花蓮復航後，可再帶動東部對外的出入門戶，減少民眾北上舟車勞頓，同時更可串連宜蘭、花蓮及台東三縣的花木蘭遊程，讓花蓮這座國際機場能持續與世界接軌，未來還會持續爭取延後航期。

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