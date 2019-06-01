世界海洋日淨灘登場 800民眾高美濕地頂烈日撿垃圾

2019-06-01 10:52

〔記者張軒哲／台中報導〕守護海洋環境！每年6月8日是「世界海洋日」，而6月16日則是「世界海龜日」，「世界海洋日」系列活動上午台中高美濕地登場，海巡署中部分署與台中市政府為維護海洋環境，結合慈濟基金會響應淨灘活動，號召台中地區機關單位及民間團體動員約800人參與淨灘，眾人頂著烈日撿拾垃圾，為海洋環境盡心力。

活動於鄰近9號風車的「高美野生動物保護區」登場，以「心手相連，守護海洋」為訴求，號召台中地區機關單位及民間團體動員約800人共同參與。中區慈濟志工參與活動，將在淨灘前捐贈用回收塑料製成的慈濟環保毛毯，以及可折疊的「淨斯多功能福慧床」，藉此提供救生救災用，也將塑料廢棄物再生利用。

上午活動由海巡署署長陳國恩主持，市議員楊典忠也下場撿拾垃圾，透過雙手維護海岸環境，以行動守護海洋，喚起民眾對海洋環境的重視。

市府觀光旅遊局長林筱淇表示，海洋正透過各種海洋生物受害樣貌，持續發出SOS求救訊號，除了呼籲大家響應減塑或無塑生活外，也邀請民眾上市風景區管理所網站申請大安濱海樂園淨灘，一起「揪救」海洋。

風管所呼籲民眾淨灘時，應選擇退潮時淨灘，撿「不屬於自然」的人為垃圾，而漂流木等自然產生的，請留在原處。撿拾的垃圾要分成3類：玻璃、可回收及不可回收，以免清潔隊後續費工再重新整理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法