管中閔首次主持台大畢典 上萬畢業生坐不滿會場

2019-06-01 10:03

〔記者林曉雲／台北報導〕「各位同學恭喜畢業了！也恭喜家長終於可以放下心頭一件大事，而且不要再付學費了，一起慶祝歡樂的時刻！」台大今天舉行畢業典禮，學士班和碩博班共有1萬203名畢業生，台大校長管中閔首次主持畢典，並邀請首屆外交替代役連加恩醫師為貴賓，雖然校方祭出「入場的畢業生，可獲得本屆限量製作的精美紀念品。」但畢業生的座位席坐不滿，大片空位很顯眼。

台大校方初步回應，有大片空位的應是文學院和社科學院，原本畢業生的位置應該是不夠的，也在了解為什麼有大片空位，畢典開始致詞時就不准入場，是否學生遲到而進不來。

管中閔致詞表示，過了今天的歡樂日子，就要離開學校的舒適圈，迎接畢業生的不會是一個風平浪靜的世界，而是一個繼續以驚人速度改變的世界，各位無法置身於變局之外，所以只能挺身迎向改變，這就是他希望在這個時刻送給大家的兩句話：「敢於挑戰，勇於改變。」在未來，畢業生們需要有敢於挑戰成規和舊法的堅強心態，也要有勇於改變自己，改變社會的決心。給自己這樣的要求，堅定前行，畢業生們會開創出不一樣的人生。

台大今年畢業生包括學士班4911名、碩士班4785名、博士班507名。管中閔回顧近十年表示，過去從2010年到2019年，10年是一個階段，這10年是各位的黃金年代，從青澀懵懂的少年，逐漸發育成長，學習知識，形塑人格，如今成為具備相當專業知識的青年。看到各位發光的臉龐，他心中有著不同情緒。有點擔心，擔心大家是否知道人生的道路並非一片平坦，社會其實充滿了壓力和挑戰；他也非常羨慕，羨慕大家有機會盡情書寫自己的未來，而未來充滿無限可能。

管中閔指出，過去4年間繼續目睹世界的變動，從英國脫歐，到最近中美貿易戰白熱化，世界經濟秩序正在重組。而從東歐到南海，許多地區仍處於政治動盪和軍事衝突的邊緣。但在科技方面，機器與生產方式越來越聰明，人工智能也越來越強大；新的經濟模式，新的金融科技，新的影音、教育和資訊平台如雨後春筍般出現。這些新模式為多數人帶來了許多衝擊，而且正在改變我們的社會結構與政治體制。

管中閔祝福畢業生表示，今天在此送大家懷抱著信心與驕傲步出校門，在未來，也許10年，也許20年，我們期待看到大家挺立在台灣或者世界的各個角落，而有你們的地方，改變都在發生，而世界也將因為你們，以及你們推動的改變，而變得更為美好。

連加恩醫師則以"yes"為主題，分享他生命中的yes以勉勵畢業生，包括選擇人少的路、多走一點路、多承擔一些困難、換位思考和終身學習、挺身而進，但他也希望畢業生學習照顧自己和依靠，曾有讀者聽他演講後回饋他「懂你的內在力量非常弱」，他遇到走不下去的困難和辛苦時，就跪下來禱告，這是他的生命線，畢業生們未來如果遇到辛苦的路，要學習依靠、照顧自己。

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