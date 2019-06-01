大手牽小手 一起爬樹體驗不一樣的生命力

2019-06-01 09:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓孩子體驗生命教育，國立勤益科技大學與太平國中合作共同，在勤益科大校園辦理攀樹體驗活動，100名勤益科大學生及太平國中學生參加，大家在攀樹教練團隊的協助下，逐步往上攀，當學生爬到樹頂時，直呼好玩及好有成就，有相當不同的感受。

太平國中為學生舉辦一系列生命教育課程，與國立勤益科大合作，在勤益科大舉行攀樹體驗活動，並委託相當有經驗的果子有光社工師事務所承辦此次攀樹體驗活動。

太平國中曾經在自己學校舉辦一次，但因為樹木太低，高度約4公尺，勤益校園的樹木比較高大，因此跟勤益科大合作，昨天在勤益科大校園內挑戰10公尺的樟樹，也是勤益科大首次舉辦。

太平國中有50位學生在校長蕭國倉帶領下至勤益科大，而勤益科大也有50位大學生共同來體驗，大家在訓練師的指導下，學生一個一個透過繩索，一步一步攀上去，有人手腳不協調失敗，有人則成功登頂，直呼好玩、好有成就感。

攀頂成功的太平國中3年級周姓同學表示，參加過太平國中校內的爬樹體驗，高度約4公尺，這次來勤益首次挑戰10公尺的樟樹，樹頂又涼爽、景觀也很不同，很有成就感。

另一位只攀一半的勤益科大機械系李姓同學表示，跟一般體育課最大的差別就是得靠自己，需要膽識、核心還有技巧性的運動。

太平國中校長蕭國倉說，學校正舉辦生命教育系列課程，讓參加體驗的同學藉由爬樹過程可以放鬆情緒，加強抵抗環境的能力，最重要的是，到樹頂之後有自我實現的感覺，對同學都非常有幫助。

勤益科大體育室主任宋孟遠表示，同學走進林間，才能近距離與動物、植物接觸，進而產生連結，尊重生命與愛護環境將會落實於生活，是這個活動重要的教育意義。

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