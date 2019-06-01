對流旺盛9縣市大雨特報 午後各地防明顯雨勢

2019-06-01 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今晨中南部對流發展旺盛，導致有局部大雨，氣象局早上5時20分於台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天（1日）鋒面位於台灣北部海面，提供了大氣暖濕而不穩定的環境，各地降雨機率偏高，午後在熱力作用影響，各地也易發生較明顯的雨勢，尤其在山區甚至要提防豪雨等級的降雨。氣溫方面，各地高溫普遍在30度左右。

氣象局預估，週日、下週一（6月2日、3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，天氣較不穩定，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫的降雨，中午過後因熱力作用影響，降雨較明顯，尤其山區有局部豪雨發生的機率，另外，這兩天東南部地區有焚風發生的可能性。

空氣品質方面，6月1日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖受中國沿海污染物影響，可能達「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 - 33 29 - 36 30 - 34 25 - 33

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