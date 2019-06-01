地牛翻身！高雄深夜規模4.6地震 最大震度4級
列印

高雄市美濃區31日深夜11點發生芮氏規模4.6地震。（圖擷取自中央氣象局）

高雄市美濃區31日深夜11點發生芮氏規模4.6地震。（圖擷取自中央氣象局）

2019-06-01 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局地震報告指出，5月31日深夜11點53分，在高雄市政府東北方43.4公里，高雄市美濃區發生芮氏規模4.6地震，地震深度僅12.8公里，屬於極淺地震，最大震度在高雄市旗山，震度達到4級。

中央氣象局指出，最大4級震度發生在高雄市旗山，屏東縣三地門震度3級；台南市楠西、屏東縣屏東市、嘉義縣大埔、台南市、台東縣卑南、台東縣台東市、花蓮縣富里等區震度2級；高雄市、嘉義市、雲林縣水林、雲林縣斗六市、彰化縣大城、南投縣玉山、彰化縣彰化市等地區震度則為1級。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法