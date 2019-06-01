週末鋒面到！ 慎防連4天雷雨 一張圖看懂全台降雨區

2019-06-01 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1日）起梅雨季「滯留鋒」在北部海面徘徊，中央氣象局指出，各地降雨機率提高，可能發生局部陣雨或雷雨，尤其午後容易有較明顯的雨勢，山區甚至要慎防豪雨。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也PO出一張天氣資訊圖，提醒民眾注意今天起連4天的降雨熱區。

氣象局預報，今天鋒面位於台灣北部海面，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提高，有局部陣雨或雷雨發生的可能，尤其午後在熱力作用影響下，容易發生較明顯的雨勢，山區甚至要提防豪雨等級的降雨，提醒民眾出門要攜帶雨具。

氣象局指出，明天（2日）、下週一（3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，天氣較不穩定，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫的降雨，中午過後因熱力作用影響，降雨較明顯；本週末東南部地區有焚風發生的可能性，也提醒當地民眾多加注意。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也PO出這4天的降雨區域模擬圖指出，「週六、日鋒面接近、滯留在台灣北方海面，雖然不會直接『南下影響』，但是會讓天氣變得比較『不穩定』，各地山區容易有『午後雷陣雨』，也要留意有『局部較大雨勢』機會。」

《天氣風險 WeatherRisk》也提到，下週一、二鋒面逐漸減弱、往北遠離，水氣減少下來，午後雷陣雨情形還是有，但「雨勢」、「降雨範圍」都有減少。

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