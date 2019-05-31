電信管理法過關 NCC:加速5G建設與更新

2019-05-31 22:26

〔記者劉力仁／台北報導〕電信管理法順利完成立法，NCC指出，該法具備促進市場公平競爭、電信稀有資源彈性運用、維護效率與網路安全、新舊法無縫接軌等四大優點，未來電信基礎網路的設置與使用，具自建或租用的多樣性，得以加速5G等各類電信基礎建設與更新，建構優質網路。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，電信管理法改變過去特許時代高度管制的舊思維，針對不需使用無線電頻率或電信號碼的電信事業，向NCC登記後，符合資通安全、一般消費者保護、秘密通訊義務即可，須使用無線電頻率或電信號碼者，則導入管制措施，如：號碼可攜、平等接取、營運計畫管理、資安管理等規範。

同時，為避免市場失靈，特別參考日本及歐盟等先例，規定經主管機關公告具顯著市場地位者，將採用矯正市場結構及調整營業行為的不對稱管制措施，營造公平競爭市場環境。

還有，賦與NCC依頻率特性及使用目的，得以拍賣、公開招標或其他適當方式彈性釋出頻率，預留因應新技術發展的相關措施，如頻譜共享機制及免授權使用頻率等。又經核准後得採頻率共用、申請改配及收回再拍賣的誘因機制，滿足行動通訊技術快速發展之需要。

為確保網路及資訊安全目標，規定採用符合國家安全考量及資通安全標準的電信設備、指定建置執行通訊監察設備、訂定資通安全維護計畫，及關鍵電信基礎設施防護等，以確保國家安全、資通安全。另訂定3年過渡期，讓新舊法無縫接軌，NCC將儘速完成電信管理法相關授權子法的訂定，以完備通傳法制。

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