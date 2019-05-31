新北「龐貝古城」不只中秋夜點亮 部分區域考慮開放

2019-05-31 23:26

〔記者何玉華／新北報導〕台電將於今年9月13中秋夜點亮十三層遺址，展現夜間光雕美景，新北市議員林裔綺指出，地方對此意見兩極，且未來一旦成為打卡熱點，目前封閉並公告禁止進入的廢煙道如何因應。新北市長侯友宜則說，十三層遺址是世界文化的潛力股，應該思考如何讓全台灣甚至全世界看到它的美，市府也會盡量協調溝通，將對地方的衝擊降到最低。

瑞芳區十三層遺址有「天空之城」、「龐貝古城」美譽，但也因過去採金選礦的歷史，留下嚴重的污染；林裔綺指出，夜間光雕雖然吸引遊客，但也有人擔心衝擊地方交通及忽略文化古蹟的本質，而目前公告禁止進入的廢煙道，會不會有更多遊客誤闖。

侯友宜指出，市府會跟中央一起努力規劃，他會要求觀旅局與在地的藝術家溝通，互相配合，相信未來十三層遺址有機會超越九份，成為帶動文化、觀光、旅遊的好地方；也會加強中央、地方的溝通協調，將負面衝擊降到最低，希望大家一起用高高興興的心情，迎接十三層遺址來帶動地方觀光。

觀光旅遊局長張其強說，十三層遺址屬於高污染管制區，但現在時間已經久遠，目前考慮重新檢視，如果沒有污染問題的區域，可以考量適度開放，配合光雕重新規劃，讓民眾近距離觀賞；有些還有污染疑慮的，繼續採取較嚴格的管制。

環保局長劉和然補充說，原本是被列為污染控制場址，現在變成整治場址；環保署日前開會也有決議，認為全區整治有困難，希望台電重新評估健康風險，劃分出幾個區域，污染輕的區域整治後，重新開放。

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