修機「插回1條線」不付錢 師傅嗆：買我專業還買線

2019-05-31 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名師傅到某店查修機器，發現是有一條線掉了，接回去就恢復正常。他向客人收幾百元「貼走路工費」，卻被對方翻白眼，認為沒換零件不應該收錢。他發文表示，這是「花錢買我的專業」、「是幫你查問題不是來幫你接一條線」，抱怨「開刀你怎麼不跟醫生說支架才幾千元，為啥放到身體裡要好幾萬」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》指出，客戶說機器「要動不動」、「聲音怪怪的」，經查發現把一條線接回去就沒事了，客人卻不想付錢，嗆他「所以把線接回去要收幾百元？」該名網友傻眼回覆，他這趟包含來回路程、查修問題，這「幾百元只是貼走路工而已」，重點是「你花錢買我的時間、我的專業啊」。對方聽了竟翻白眼，心不甘情不願地掏錢。

該名師傅寫道，「我才想翻白眼咧」，他所解決的「是幫你查問題不是來幫你接一條線」，「有本事你自己來，沒本事就是花錢」，更舉例說明，「開刀你怎麼不跟醫生說支架才幾千元，為啥放到身體裡要好幾萬」。

其他人留言道：「不尊重專業」、「台灣技術不值錢，唉」、「把他線再拔掉，看他多會」、「我以為一出門1000起跳是常識」、「很多人真的以為，你那麼快弄好，怎麼收我那麼貴，阿是智Ｘ嗎？速度快跟專業有什麼關係？再來，速度快代表我有經驗啊。慢慢弄是怎樣。」

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