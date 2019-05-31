竹縣「i運動」人口比例高於全國平均 縣府再砸重金推動

2019-05-31 21:51

［記者黃美珠／竹縣報導］持續推動運動風氣，新竹縣政府爭取到體育署補助，第4年砸錢鼓勵境內各種運動活動，將再投入1495萬辦理各項體育活動，預估將有7萬8396人次受益。今天縣長楊文科還特別跟體育署全民運動組組長呂忠仁一起帶領全縣各單項體育委員會造勢，號召鄉親一起用運動i台灣。

呂忠仁說，新竹縣在2014年的運動人口比例才81.9％，去年在該署的運動現況調查中已經成長到達84.9％，而同期全國的運動人口比例才83.1％，可見新竹縣已經高過全國的平均水準。

他說，為了鼓勵國人運動，政府每6年會啟動1個中程計畫，從早期的陽光健身、運動人口倍增、打造運動島計畫，到現在是為期6年的運動i台灣計畫，今年已經邁入第4年。

該署感謝縣府的努力，讓新竹縣民在硬體、活動軟體都能熱情參與運動，並把運動融為生活的一部分。因為從世界衛生組織最近公布危害人類的10大危險因子發現，前3名分別為高血壓、抽菸、高血糖和肥胖，而「運動量不足」竟然也排名第4，這顯示要活就要動，活到老、動到老、健康才會沒煩惱。

縣府教育處體健科表示，新竹縣今年獲得的補助經費比去年多，是因將增加社區體適能促進計畫和堆動體育運動志願服務工作2項。

前者是協助鄉親藉由體適能檢測，提升對自我體適能的認知與重視，進而產生運動動機，養成規律運動習慣，並透過定期體適能檢測追蹤自己的運動效益，強化運動健身的實際功效。

後者則是要強化縣市體育運動資源，並於活動現場協助宣傳全民運動知能及運動i臺灣計畫。

該科表示，新竹縣因應運動i台灣而舉辦的體育活動有：跆拳道、足球、拳擊有氧、攀岩職工、慢速壘球、籃球等。從2016到2018年為止，總共跟中央爭取得近3000萬元推動，參與活動的人數隨著活動的場次，一路從4萬多人一度衝高到近10萬人共襄盛舉。

全縣運動人口比例高於全國，除了竹北是新興城市，很多竹科年輕從業人員有運動的良好習慣，縣府積極提倡、以及2018年配合世大運在竹北修繕或增設了一些運動設施都有關係。

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