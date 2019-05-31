輔導會頒發榮民子女就學補助 雙胞胎姊妹花成「嬌點」

2019-05-31 22:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕國軍退除役官兵輔導委員會今舉行財團法人榮民榮眷基金會大學以上榮民子女就學補助頒贈典禮，針對榮民榮眷基金會逐年提高補助金額，嘉惠不少清寒榮眷子弟，輔導會主委邱國正致詞時除肯定該會近年開源節流、累積資產之成效，也盼領受補助者感念前人精神，日後能積極報效社會。

值得一提的是，今天出席受贈的一對雙胞胎姊妹花劉珈含、劉珈妤，五官立體、外型亮眼，成為現場注目焦點。

據了解，榮民榮眷基金會近來逐步提升大學以上榮民子女的就學補助，從106學年第1學期的2500元，一路調高到5000元、6000元，本次更是大幅提高到公立大學8000元、私立大學1萬元，其中107學年第2學期共計發放3200多人次，總補助金額逾3千萬元。

除了就學補助提高，邱國正也提到，榮民榮眷基金會今年另提出榮民子女赴國外求學之「菁英圓夢」計畫，協助成績優異或具有才能的榮民子弟出國進修，期許這些受贈學生勇敢築夢，學成後能回來報效社會國家。

受贈代表、台大會計系二年級學生湯心語致詞時表示，靠著榮民榮眷基金會提供的就學補助，讓她有更多學習資源，能離自己的人生志業更接近，她也非常感謝榮民爺爺無私奉獻，讓榮民子弟富足安康。

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