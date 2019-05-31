首屆「科技觀光得塔推進賽」Funliday團隊奪百萬獎金

2019-05-31 23:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕當高科技、大數據與台灣豐富觀光資源做結合時，能擦出甚麼火花？在交通部觀光局主辦的「科技觀光得塔推進賽」中，所有參賽者利用政府開放資訊及大數據，做了極佳的詮釋。而賽事最後由Funliday團隊的「行程規劃與推薦」作品奪下首獎超級玉山奬，抱走100萬元獎金，交通部長林佳龍也親自頒獎鼓勵，他認為「大數據利用也可以是一門好生意」。

「科技觀光得塔推進賽」是觀光局首度跨界結合國內科技新創技術，以及觀光領域能量所舉辦的活動，共吸引全球12國、140件作品角逐，今天在世貿一館Inno VEX中進行決選Pitch賽。第二名超級阿里山奬及50萬元獎金，由Velodash+Travel團隊的「單車團騎 社群交友」作品獲得。iMarts愛碼市智能團隊則以「Qrcode多語文化導覽APP」拿下第三名最佳陽明山奬和奬金30萬元。

林佳龍表示，觀光局結合開放政府及開放資料，推動這場競賽，引來熱烈響應，他看到了許多智慧的娛樂產品，除了非常精彩外，也響應到觀光局推的「食宿遊購行」概念，可說面面俱到。而現在大家都有智慧手機及行動裝置，透過科技應用，甚至融入AR、VR技術，讓觀光體驗更豐富，也達到與國際接軌的效果。

評審團代表，景翊科技總經理陳奕廷講評時表示，每隊都很讓人驚豔，所有創新服務不管是簡報還是想法上，都與國際化接軌。而在內容上也很豐富全面，不是只有路上旅遊，不是只有訂房吃美食，包括天上飛的海裡遊的，甚至極限運動都有挑選。其他包括大數據使用、AR及VR及技術、醫療資源也都有。

Funliday Inc.執行長黃韋力介紹，此次參賽的作品「行程規劃與推薦」，等於是旅遊的Google Map，排好的行程可任意變更，系統會重新規劃路線及相關資訊，且同行的旅伴也能共同編輯，未來還會進化到可以分享旅遊心情。

至於「單車團騎 社群交友」的App，Velodash的共同創辦人暨執行長黃彥菱解釋，這是一個單車旅遊的App，內容不但列出所有單車路線，還評等出其難易，系統中也有許多單車的旅遊行程可選擇，還可以發表騎乘感想，與他人互動。

iMarts的創辦人暨執行長官欣怡也針對其作品「Qrcode多語文化導覽APP」做解說，她表示，外國人到台灣逛夜市吃美食，常有看不懂，或者翻譯很混亂的困擾，但他們的設計只要掃描Qrcode，立刻就能知道美食到底是甚麼內容，這讓旅遊環境更加友善便利。

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