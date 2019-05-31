九把刀學弟新詩「韓流」獲獎 詩人批判評審意識形態…

2019-05-31 21:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕作家、導演九把刀母校精誠中學的學弟，以高雄市長韓國瑜為題材創作「韓流」新詩作品，獲得學校「精青文藝」徵稿比賽國中組新詩類第1名，多位新詩作家看過作品了後感慨，問題出在評審老師，還有學校對校園刊物的定位。不過，也有民眾覺得國中生可以寫出這樣的文章應該給予鼓勵。

「韓流」內文把韓國瑜打選戰時，喊出「一碗滷肉飯與一瓶礦泉水」、「高雄又老又窮」、「高雄發大財」、「禿子跟著月亮走」等選舉口號當成新詩用詞，內文詮釋韓國瑜如何從1名北農賣菜郎經過選舉歷練當上高雄市長，3位評審老師以題材醒目、文字優美勝出，獲得新詩類第1名，作品同時刊登在藝文刊物「精誠青年」。

對此，國中退休老師、詩作作品獲獎無數的柳河文化工作室負責人陳利成（筆名「陳胤」）指出，如果他是評審，若此詩的質素不變，即便它反向變成批判「韓流」的詩，他應該也不會讓它得獎，因為，這不是很恰當的教育與文學教育的示範。

陳利成說，就文學創作而言，選擇何種題材，是創作者的自由，當然包括政治議題，甚至要以歌頌或批判「韓流」入詩，在民主國家都屬人民的自由，因此，以這角度觀之，該學生不該因此受到撻伐或責難。

陳利成表示，不過，外界可議論的是，評審的觀點與作品的品質。以詩論詩，該詩的詩質其實不高，流於散文化與歌功頌德，能獲得首獎，實屬不易，堪稱是校園徵文中的「韓流」。而評審，應該也是校內學有專精的老師，雖說此類比賽，主觀性很強，要給誰首獎，外人當不容置喙，只是，其評審的標準與評選的得獎作品，也是文學教育的一環，不可不慎；何況印成刊物流行，其影響力更大。

陳利成指出，以「政治歸政治，文學歸文學」來辯解，內行的人皆知，這是最政治的話語。中學公民課本應該有提到，「政治，就是眾人之事」的意涵，我們生活離不開政治，教育當然也是，以前我們在校園被迫或不自主地寫出「三民主義統一中國」或「反共必勝，建國必成」等八股作文，就是明證。

他認為，評審老師也是人，只要是人，都有其意識形態，教育可貴的地方是，身為老師不把自己特定的政治（宗教）意識形態強加在學生身上，讓學生有學習獨立自主判斷能力的空間，學校也是。

擔任教職、在大學兼課「現代詩」，曾獲林榮三文學獎新詩首獎得主的李長青指出，作者是國中生，對何謂詩可能還不甚了解，詩並非寫得不像作文或散文就叫詩，也不是把字句隔開有空格就是詩，因為不懂詩寫出這樣的作品來本是無可厚非，絕對不能怪學生，要負責任的是3位評審老師不懂文學和現代詩，「不是文句優美就是文學作品？」，主題也不是因為著墨在韓國瑜身上，而是該篇作品文字並非文學用詞，評審老師沒有做好把關者、守門員的角色，是「成人的不對」，決定離譜又荒唐。

李長青說，這篇文章用在推廣藝文的刊物並不是很恰當，用在讀者投書或報章媒體民意論壇較妥。

倒是也有不少民眾讚賞學生的文筆，有民眾說，國中生能關心時事，參與公共政策，是好事。也有民眾支持學校鼓勵學生創作不流於八股文代表學校教學開明、校風不封閉。

國中生新詩寫「韓流」獲評第一！ 校方回應了

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