公館紅棗減產7成 鮮果「有錢也不見得買到」

2019-05-31 21:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業栽種區，但受到暖冬等天候影響，今年鮮果的結果率奇低無比，公館鄉農會粗估僅有去年的3成，讓農友望天興嘆；農會總幹事韓鴻恩說，今年產量不僅影響整體產業收益，且新鮮棗果也將奇貨可居，有錢也不見得買得到。

韓鴻恩說，農會已展開天然災害農損補助前製作業統計，但因單一農作一期僅限申請一次，往年紅棗也多受颱風影響，因此，農友傾向視颱風季節情況而定。

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，鄉內紅棗栽種面積達60公頃；多年來，經農會、苗栗區農改場合作輔導標準化肥料與農藥管理輔導，並與農民契作、合作推動生產履歷認證，成為全國唯一的專業栽植區，年產量平均為100萬台斤。

紅棗不僅鮮果可直接食用，製成棗乾，更是國人食藥補不可或缺的食材，加上鄉農會開發酒、冰品、蜜餞、麵食、沾醬等多元紅棗加值商品，年產值超過1億元。

韓鴻恩說，但今年棗樹先受暖冬影響，生長時序延後，開花、發芽期又受日前降雨不斷，花被打落、授粉情形不佳，使得結果率奇低無比，正常平均一串枝可結約30顆棗果，如今僅剩7、8顆，粗估僅有去年的3成。農友也說，不僅結果稀疏，結出的果實也較往年同時期小，對於今年收成，也「不敢去想」，只能望天興嘆。

雖然量減，但農會契作收購的鮮果，售價仍維持與去年同樣的每台斤180元、預購價每台斤150元，韓鴻恩說，預計7月中下旬開放預購，請民眾把握，不然可能有錢也不見得買得到。另，紅棗乾部分，農會尚有庫存，供應無虞。

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