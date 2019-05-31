天氣不穩定！週六悶熱上看30度 午後留意較大雨勢

2019-05-31 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6月1日）各地降雨機率提高，可能發生局部陣雨或雷雨，尤其午後容易有較明顯的雨勢，山區甚至要提防豪雨等級的降雨。

中央氣象局預報，明天鋒面位於台灣北部海面，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提高，有局部陣雨或雷雨發生的可能，尤其午後在熱力作用影響下，容易發生較明顯的雨勢，山區甚至要提防豪雨等級的降雨，提醒大家留意天氣轉變

天氣風險公司指出，週末因鋒面接近、滯留在台灣北方海面，雖然不會直接南下，但是會讓天氣變得較不穩定，各地山區易有午後雷陣雨，民眾須留意局部較大雨勢機會。下週一（3）、週二（4）鋒面逐漸減弱，雖仍有午後雷陣雨情形，但雨勢和降雨範圍都會減少。

溫度方面，明天因為降雨關係，各地高溫較今天略降，但仍有30度上下，感受悶熱。

空氣品質方面，行政院環保署預測，明天馬祖受中國沿海污染物影響，可能達「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

紫外線方面，明天除基隆市和連江縣為中量級，各地紫外線均有高量或過量等級，建議民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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