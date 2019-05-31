美！打造全台首座「珊瑚海洋花園」 澎湖復育有成

2019-05-31 21:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷時3年、斥資300萬，澎湖縣政府種苗繁殖場在馬公鎖港杭灣，打造全台首座人造珊瑚海洋花園有成！澎湖縣長賴峰偉今天出席發表會，頒獎表揚捐款人「蔡衍明愛心基金會」及「財團法人仕招社會福利基金會」，由胡雪珠代表接受。

賴峰偉說，海洋花園復育成果逐步顯現，經營海洋遊憩業者由2016年3家至今已有12家，海洋活化不怕慢，只怕站，大家齊心攜手一點一滴守護海洋，讓海洋生態再度活化。300萬元經費是由「蔡衍明愛心基金會」及「財團法人仕招社會福利基金會」捐贈，作為澎湖海洋復育基金，打造海底珊瑚礁花園，充實海洋資源，為海洋生態旅遊帶來效益。

胡雪珠說，基金會響應澎湖海底造林、水中造樹理念，3年來贊助300萬元，建造1000平方米，相當於兩個游泳池面積的海底珊瑚，成果豐碩，希望藉由美麗海洋資源推廣澎湖觀光旅遊。農漁局在鎖港杭灣海域建造全台首座人造珊瑚海洋花園，復育澎湖常見的軸孔珊瑚、硨磲貝、海膽及鐘螺，增加該海域的生物多樣性。

澎湖海洋花園植栽計畫3年來辦理珊瑚移植磚製作、珊瑚礁物種培育、海洋教育推廣、海洋花園浮潛、珊瑚礁物種藝術創作及海洋花園導覽人員培訓等10餘場次體驗活動，今日成果發表會以主題布展方式呈現，帶領民眾一起浮潛體驗珊瑚海洋花園之美，同時由工作人員指導進行珊瑚龜製作。

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