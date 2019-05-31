德國國際翻糖大賽傳捷報 台灣隊勇奪雙金

2019-05-31 18:16

〔記者劉力仁／台北報導〕台灣之光！3名老師帶領3名學生參加德國Cake＆Bake Germany國際翻糖大賽傳出捷報，榮獲一特金、一金牌、一銀牌、一銅牌、一佳作佳績，其中黎明技術學院餐飲管理系大二學生王天青獲一金一銅，成為現場焦點，評審團高度稱讚台灣選手作品細緻及層次感豐富，令人驚艷。

這項比賽日前在德國埃森舉辦，共有數十個國家選手參賽，作品超過500件，指導老師謝明瑾、林雅晴以及陳盈如，帶學生王天青、張嘉菱以及鄭語涵參賽，因語言不通加上搭車延誤，抵達飯店後幾乎沒有任何休息，直接開始進行作品組裝跟修補。

王天青的作品孔雀「花開富貴」榮獲金牌、糯米紙花「花與蝴蝶」榮獲銅獎。她說，大會宣布得獎那一瞬間，忍不住歡呼，她感謝導師杜佳穎與前往德國比賽的3位老師全心指導下，學習一年多，能夠獲得佳績，實在開心。

王天青解釋，主辦單位規定作品的內容物必須是可食用的材料，她的作品「花開富貴」使用翻糖、糖霜等材料，小心翼翼的塑型，呈現立體感以及糖霜繪畫的細緻度。

指導老師陳盈如參加單層、雙層節慶糖霜蛋糕榮獲「特金獎」。林雅晴老師參加小型糖雕工藝組榮獲「銀牌」。僑光科技大學大一生張嘉菱榮獲迷你三層蛋糕佳作。

王天青也是一位youtuber，她說高中的時候，偶像蔡依林親手做了30個翻糖蛋糕送粉絲，她是其中之一，從此愛上翻糖蛋糕的細膩造型，進入大學之後，開始學習製作翻糖蛋糕，去年在馬來西亞BOTC檳城國際大賽結婚蛋糕組獲得佳作，在韓國KICC結婚蛋糕組獲得銀牌，對此次能再度獲獎覺得十分光榮。

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黎明技術學院大二生王天青日前參加德國Cake＆Bake Germany 國際翻糖大賽，裝飾框畫「花開富貴」榮獲金牌，評審對於翻糖呈現的立體感和層次以及糖霜繪畫的細緻度高度讚賞。（王天青提供）

陳盈如老師參加單層、雙層節慶糖霜蛋糕榮獲「特金獎」。（王天青提供）

陳盈如老師參加單層、雙層節慶糖霜蛋糕榮獲「特金獎」。（王天青提供）

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