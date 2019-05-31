獲頒巧藝大師 土水師傅黃連成：盼到監獄傳授圬工技術

2019-05-31 21:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府今天頒獎巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀獲得獎人，其中，土水師傅黃連成獲選為巧藝大師，從事「圬工」逾50年，精專泥造、土水、木作、粉刷面鋪等多元發展，技術純熟精湛，60歲仍上學學習、傳承不遺餘力，他所教授的學生也在建築、園藝及室內設計獲獎，他也盼未來能到監獄當義工老師，為受刑人傳授技術。

63歲黃連成說，從事圬工技術現在人稱「土水師」，但以前其實稱為「起厝師」，從地基、建屋、木作、換樑到蓋硫璃瓦全都要學習，一手包辦，至少要學7年才能外出工作。而他從小就愛土偶，跟著起厝師父親邊做邊學，學得技術多元又精巧。

做土水不只是做土水，黃連成用心、放感情做土水，舖面、砌磚、園藝，不機械化，而是充滿人文藝術，台中高工土木科老師黃文才形容，黃連成的作品溫暖而有生命力，技術多元且品質精良，並且樂於在工作，致力傳承。

黃連成說，不管是起厝師還是土水師的工作都很辛苦，自己也一度轉行改做營造，錢賺到了卻不擅行政，重回技術工作，60歲回到校園就讀台中高工，因為技術太好，也當義工教學生。

黃連成說，很多年輕人嫌土水工作辛苦、環境髒而不想學，其實這項技術有樂趣、只要做好就很有成就感，年輕人學得一技之長，再加上學歷加持，新鮮人底薪就4萬起跳，等到能獨當一面，月薪上看10萬不成問題。

黃連成由台中市副市長楊瓊瓔頒獎巧藝大師及50萬元獎金，另外還有木作、泥作、服裝等，加上今年增加建築製圖與設計、自行車組裝、中式米食及美髮設計等共11職類在5月18、10日選拔，分為達人與新秀，吸引業界及學生參加，勞工局希望發揚匠師精神，傳承在地技藝，得獎作品即日起也在市府惠中樓1樓舉辦展示至6月21日。

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