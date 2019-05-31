寫出追男友計畫 她統測作文拿滿分

2019-05-31 17:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕四技二專統一入學測驗今年作文題目為反思「心動不如馬上行動」，讓不少學生表示難以發揮，彰化縣員林農工食品加工科學生謝薰毅，寫出追男友經驗，「先思考、再行動」獲得評審青睞，拿下24分滿分，其它項目她也表現不俗，以616分成績拿下全國食品群第4名佳績。

謝薰毅表示，她來自單親家庭，不過從小個性活潑，興趣廣泛，國中為了想學吉他，央求爸爸買吉他給她，就讀員農時還加入熱音社，組團「BLSTP」到校外表演，有時到晚上10點才回家，但家人從未阻止她玩音樂，她認為追求夢想同時也要對自己負責，因此每天分配好複習與練團時間，在學業上從未給家人擔心。

謝薰毅說，今年統測作文題目反思「心動不如馬上行動」，恰似反應她的個性，想起國中遇見現任男友時的心動，雖然很想馬上跟他告白，但如果因為心動就行動的話可能馬上變成速食愛情，因此相處一陣子，思考兩人個性相容才告白，目前穩定交往邁向第4年，她將這段經驗寫出，沒想到能獲評審青睞，拿到滿分感到驚喜。由於她跟男友都喜歡運動，未來想當運動營養師。

四技二專統測成績近日出爐，員林農工今年考取600分以上有3人，除謝薰毅外，還有食品加工科學生張家菁以總分624分奪下食品群榜首，農場經營科謝姍儒以622.5分成為農業群第6名佳績。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法