從現代視點描繪牡丹社事件 日本作家花費4年心血出書

2019-05-31 19:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本作家平野久美子花了4年時間， 到台灣探訪牡丹社事件現場及訪談相關人物，完成《牡丹社事件．MABUI的行方─日本與台灣，各自的和解》一書，以現代視點描繪牡丹社事件，也是第一次對日本人詳述流傳在排灣族之間的琉球官民被殺害事件始末的書籍。

本書以日文書寫，5月20日在日本發行。在台灣，所謂牡丹社事件，主要是指1874年日本政府對台灣出兵 （以石門之戰為主的戰役），但其實應包括發生於1871年琉球官民被殺害事件，對日本來說，牡丹社事件雖是出兵的前導，卻經常被忽略，本書即將中心主題放在從琉球官民所遭遇的事件中，看排灣族與沖繩縣民的和解嘗試。

平野久美子經常往來台灣、日本從事文化觀察，之所以想到牡丹社事件，她說，2019年正好是台灣出兵起的第145年的節點，而2021年則是琉球官民遭殺害事件起的第150個年頭。在台日交流日趨興盛的時節，日本人對這個兩國近代史來說非常重要的事件卻幾乎毫無却悉，希望透過這本書讓日本讀者重新看待；也盼很快能翻譯成中文版，讓台灣讀者一讀。

「2011年311 東日本大地震時，許多像我們一樣被來自台灣國民源源不斷的厚意感動的日本人，更想了解台灣，使得交流更為興盛，台灣的歷史、文化等的資訊量也比以前增加」，平野久美子說，即使如此，心裡一直惋惜的是仍有許多被遺忘的事件，其中之一就是牡丹社事件，為鞏固更友好的關係，對彼此歷史相互尊重，藉由交換意見來取得相互理解的努力是必要的。

平野久美子4年來深入牡丹鄉及日本沖繩、長崎、大分縣，蒐集相關史料，文中也收錄已故Mavaliw Voijeluk（漢名：華阿財）的口述記錄，搜集更多原住民觀點。

平野久美子今天（31日）現身屏東市暢談心路歷程，華阿財的太太包聖嬌也到場，她說，先生是牡丹社事件遺族第5代，生前即希望更多人了解排灣族人對牡丹社事件的看法，非常感謝平野作家的新書，一圓她先生的宿願。

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