基隆濱海風景特定區首家民宿核准設立 頂樓可看見彩色屋！

2019-05-31 16:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府向交通部爭取設置「基隆濱海風景特定區」，今天區內第一家民宿「粼島旅宿」核准設立，市府表示，期許透過風景區劃設推動觀光發展，建立優質的觀光發展環境。

民宿只能設在非都市計畫區、國家風景區，都市計畫區內必須設在風景特定區或觀光地區，基隆市範圍幾乎是都市計畫區，過去僅有七堵一家合法民宿，市府經過3年多努力，去年10月獲交通部同意劃設「基隆市濱海風景特定區」，區內可開放申設民宿。

市府表示，因為「基隆濱海風景特定區」的劃設，為基隆的民宿發展增加大利基，該特定區劃定面積共670公頃，包含中正區、中山區及仁愛區，主要以山海港都風貌、濱海地質生態及豐富的人文歷史文化為主軸。

今天「基隆濱海風景特定區」內第一家民宿「粼島旅宿」核准設立，市府表示，該民宿位於正濱漁港旁的正濱路上，周邊有阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、和平島公園、海科館、潮境公園、八斗子車站等熱門景點，還有漁村文化等在地特色，提供旅客體驗充滿文化的漁港生活。

市府說，近年透過結合地方創生，吸引青年返鄉創業，引動基隆市民對這個城市的認同，讓小鎮旅遊成為未來基隆市的觀光特色，吸引更多旅宿業者進駐基隆，民眾若有興趣申請民宿，可上基隆市政府交通旅遊處網站查詢。

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