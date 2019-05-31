要「粽」不要「重」 醫生教吃「西谷米粽」及「寒天粽」

2019-05-31 17:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕端午節不免俗要吃粽子，但傳統口味的肉粽多含肥肉、鹹蛋黃、油蔥酥，油脂含量高，不少怕胖的人不敢多吃，岡山秀傳醫院發表2種低卡創意健康粽，有鹹的「西谷米粽」及甜的「寒天粽」，讓民眾吃得健康又安心。

秀傳醫院營養師左家翎表示，低卡西谷米粽則是針對喜愛鹹口味及腎友的族群設計，選用本身就具有黏性的西谷米，完全不需要添加添加物，就能擁有Q彈口感，尤其許多慢性腎臟病患者，需要攝取適當的蛋白質，而西谷米屬於「低氮澱粉」，100克僅含0.1克的蛋白質，蛋白質比一般米類少很多，對需限制蛋白質攝取的病人，是很好的選擇。

以高纖的洋菜取代傳統糯米飯做出的寒天水晶粽，在透明外皮加入綜合水果丁，口感軟Q冰涼，增加飽足感同時也攝取了豐富的維生素C和酵素，且熱量大約80卡，很適合正在減重，或是有慢性疾病又想吃粽過節的朋友享用。

左家翎指出，膳食纖維一天的建議攝取量為20至25公克，現在人普遍缺少蔬菜攝取，平均一天攝取不足5公克，而洋菜有超過80%的膳食纖維，多吃洋菜就能輕鬆補足缺乏的部分，且洋菜除含有豐富的鈣、鎂、鐵、鉀及鋅等豐富營養素，膳食纖維量更是五穀米的10倍，除可幫助腸道健康外，對血糖影響也比一般白米來得低。

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