台師大「西瓜節」重出江湖 學生情侶表愛意祝校慶

2019-05-31 16:40

〔記者林曉雲／台北報導〕各大學都有屬於自己學校的特色活動，台師大西瓜節今天重出江湖，學生情侶們送西瓜表達愛意，更為台師大97週年的校慶暖身。

2019台師大西瓜節由學生會主辦，校長吳正己、副校長印永翔、學務長張少熙等人出席，學生會長陳光耀代表學生送「瓜」給校長，送苦瓜向師長們說聲另類的「您辛苦了！」，多位學生情侶則互送西瓜表達愛意。

過去數十年來，西瓜節都是師大人共同記憶，台師大校長吳正己回憶西瓜節起源，第1種說法是當年師大學生比較窮苦，也比較含蓄，正好師大附近水果店林立，而且價錢便宜，配上6月初的悶熱天氣，西瓜無疑是最佳的消暑聖品，久而久之，就成了師大人用來傳情達意的象徵；第2種說法則是因為西瓜英文為watermelon，中文諧音「我的美人」，同學藉此讚美愛戀對象，含蓄表達追求之意。

吳正己校長笑說，他從前一天晚上陸續參與學生活動，包含紅樓文學獎、水上運動會，一直到今天的西瓜節開幕，讓他充分感受到師大同學的多才多藝與青春活力；他也勉勵同學，大學生活中，吃到的「瓜」可能有甜有苦，但都是養分與歷練，希望大家勇敢吃下，吸收珍貴養分。

學生會會長陳光耀表示，往年西瓜節均與師大校慶6月5日同時辦理，今年特別選在校慶前一週、為師大97週年校慶揭開序幕，更是校史追溯自1922年台北高校成立的首次校慶，師大西瓜節的回歸別具意義，象徵全體師生共同迎向師大的新氣象。

陳光耀也說明，今年師大西瓜節勇於突破以往，期望從學生為主體出發，以建立「連結」為活動設計概念，除了以往愛情、友情的傳遞外，更希望能推及學生、老師、學校、校友，甚至是社會間的相互連結，今年西瓜節有許多創意活動，包含創作西瓜節主題曲、與服飾品牌聯名推出紀念T-shirt、推出師大人專屬西瓜節貼圖等，盼透過嘗試不同的活動設計，帶來全新體驗，拉近師大人彼此間的距離。

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