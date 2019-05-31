林右昌宣布 明年舉行全市童軍大露營

2019-05-31 17:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕來自女童軍總會及基隆市國中小學近400位女童軍及幼女童軍，今天齊聚基隆市6月1日女童軍節慶祝大會；身兼中華民國童軍理事長的基隆市長林右昌也到場頒獎表揚優秀服務員以及幼女童軍獎章，林右昌說，基隆全市大露營明年登場，請女童軍踴躍參與。

林右昌表示，今年暑假期間在美國將舉辦世界大露營，基隆市政府也會全力支持，希望各位團長跟服務員安心。

每年的6月1日女童軍節，基隆市女童軍會每年在不同學校舉辦慶祝大會，今年在武崙國中舉辦。

武崙國中校長辜雅珍表示，今年慶祝大會參與踴躍，校方特別結合學校特色，設計如「我是神射手」等9項闖關活動，另外在基隆社區大學與環保局的協助下，大會設置「手工藝—粉彩書簽」等三項專科章考驗，透過女童軍服務員逐項檢核考驗基本能力，希望讓幼女童軍和女童軍成為動靜皆宜的優秀人才。

基隆市女童軍會理事長吳秋英表示，基隆市女童軍會的三項登記團數，已由2016年時的18團，成長至今年的35團，顯示基隆市女童軍會的改變和努力，已受到各校的肯定與支持；這次活動也邀請國立基隆商工航空電子科出動空拍機紀錄活動過程，由國立基隆海事高職提供食農教育的魚菜共生食材，再請經國管理學院餐旅廚藝管理系烹調，另外還有基隆永昌扶輪社、慶安宮等單位的協辦，讓大會活動更加圓滿順利。

基隆市女童軍會總幹事賴麗雯也指出，由於基隆市的女孩們表現十分優異，暖江國小高麗玲老師與五堵國小史安辰、暖江國小楊子琪以及隆聖國小王巧甯等四位團員，分別榮獲今年度中華民國台灣女童軍總會優秀服務員以及幼女童軍獎章，總會特派組訓委員會副召集人謝純純蒞臨頒發獎章，鼓勵基隆女孩們持續發揮專長和展現助人熱忱。

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