仁愛鄉曲冰橋土石快堆到橋上 地方直指禍首是它...

2019-05-31 18:19

〔記者佟振國／南投報導〕橋樑快不保！南投縣仁愛鄉萬豐村曲冰橋上游野溪長年有土石堆積，5月豪大雨又有大量土石沖刷而下，河床嚴重淤積，距橋面已不到1公尺，河床也幾乎與兩岸農田同高，地方直指台電武界壩阻擋水流，是造成濁水溪及其支流野溪不斷淤積的原因，要求台電研議廢壩，台電大觀發電廠則表示，武界壩屬水力發電重要設施，存廢問題需由中央整體評估，現階段已將武界壩閘門向下打開6公尺加強排砂，河川清淤則由公所提報水利署第四河川局、農委會水保局依權責處理。

仁愛鄉萬豐村曲冰橋完工已有26年歷史，為鄉道投83線銜接法治村武界部落重要橋樑，但5月連續豪大雨，目前注入濁水溪的野溪河床已經逼近橋面，甚至不到1公尺，橋樑排洪功能全失，一旦又遇強降雨，上游有較大的石塊或枯木卡橋，橋樑極可能不保，而河床幾乎與兩岸農田同高，居民賴以維生的土地也岌岌可危。

立委孔文吉今天則邀水利署第四河川局、農委會水保局、台電及鄉公所、鄉代會現勘，鄉長吳文忠強力要求四河局及水保局應儘速加強清淤，而追究濁水溪及其支流野溪河床不斷淤積升高的原因就是武界壩。

吳文忠強調，武界引水事關日月潭發電與觀光，固然重要，但也不能犧牲上游居民的生命財產安全，希望台電研議廢壩，並加強處理武界壩及霧社水庫嚴重淤積問題。

台電大觀發電廠土木組經理張立平表示，武界壩屬水力發電重要設施，存廢問題需由中央整體評估，現階段已將武界壩閘門向增開6公尺，可加強排砂。

至於災後緊急清淤，第四河川局、水保局則同意由公所提報，但清淤所需的砂石暫置區，仍必須由地方政府協助取得私有地使用同意書才能施工。

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