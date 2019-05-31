仁愛鄉曲冰橋土石快堆到橋上 地方直指禍首是它...

〔記者佟振國／南投報導〕橋樑快不保！南投縣仁愛鄉萬豐村曲冰橋上游野溪長年有土石堆積，5月豪大雨又有大量土石沖刷而下，河床嚴重淤積，距橋面已不到1公尺，河床也幾乎與兩岸農田同高，地方直指台電武界壩阻擋水流，是造成濁水溪及其支流野溪不斷淤積的原因，要求台電研議廢壩，台電大觀發電廠則表示，武界壩屬水力發電重要設施，存廢問題需由中央整體評估，現階段已將武界壩閘門向下打開6公尺加強排砂，河川清淤則由公所提報水利署第四河川局、農委會水保局依權責處理。
仁愛鄉萬豐村曲冰橋完工已有26年歷史，為鄉道投83線銜接法治村武界部落重要橋樑，但5月連續豪大雨，目前注入濁水溪的野溪河床已經逼近橋面，甚至不到1公尺，橋樑排洪功能全失，一旦又遇強降雨，上游有較大的石塊或枯木卡橋，橋樑極可能不保，而河床幾乎與兩岸農田同高，居民賴以維生的土地也岌岌可危。
立委孔文吉今天則邀水利署第四河川局、農委會水保局、台電及鄉公所、鄉代會現勘，鄉長吳文忠強力要求四河局及水保局應儘速加強清淤，而追究濁水溪及其支流野溪河床不斷淤積升高的原因就是武界壩。
吳文忠強調，武界引水事關日月潭發電與觀光，固然重要，但也不能犧牲上游居民的生命財產安全，希望台電研議廢壩，並加強處理武界壩及霧社水庫嚴重淤積問題。
台電大觀發電廠土木組經理張立平表示，武界壩屬水力發電重要設施，存廢問題需由中央整體評估，現階段已將武界壩閘門向增開6公尺，可加強排砂。
至於災後緊急清淤，第四河川局、水保局則同意由公所提報，但清淤所需的砂石暫置區，仍必須由地方政府協助取得私有地使用同意書才能施工。
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近距離觀察河床淤積情形，河床與橋樑之間幾乎已無縫隙，排洪功能全失。（記者佟振國攝）
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曲冰橋上游野溪淤積，與兩岸住家、農田同高，一旦洪水溢流，後果不堪設想。（記者佟振國攝）
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仁愛鄉長吳文忠及地方人士認為武界壩是造成濁水溪及其野溪淤積的主因。（記者佟振國攝）