大愛回饋母校 竹山國小「張素心女士紀念圖書館」啟用

2019-05-31 17:30

〔記者謝介裕／南投報導〕回饋母校方式百百款，南投縣竹山國小已故校友張素心的家屬，則是將其留下的200萬元遺產捐出，作為母校圖書館整建經費，今日校方藉著慶祝建校120週年校慶活動機會，特別舉辦圖書館啟用典禮，正式將圖書館命名為「張素心女士紀念圖書館」，以彰顯她嘉惠莘莘後進之心願。

該圖書館啟用典禮，在學生語文朗誦、歌仔戲、樂曲演奏、舞蹈等各項表演中揭開序幕，不但帶動會場歡樂氣氛，也展現老師跨領域整合的教學成果，令縣府教育處副處長王淑玲、竹山鎮長陳東睦等與會賓客，也都豎起大拇指稱讚連連！

竹山國小校長鄒庚辛指出，畢業於竹山國小的張素心，在竹山公所服務長達45年之久，退休後，則成為環保志工，繼續為鄉里貢獻一己之力，去年3月，以85歲高齡安詳地走完人生旅程，其家屬也依其遺願，將其200萬元的遺產捐給校方，作為改善母校圖書館設備經費，校方為感念其對學童教育的關懷，以及回饋母校之精神，特將整建後的圖書館命名為「張素心女士紀念圖書館」，祈願師生能緬懷她對學校的無私奉獻，努力向學、百尺竿頭。

活動最後學校合唱團還演唱一首名為「星星的孩子」的歌曲，歌詞的意境表達出螢火蟲的生態，在成長的階段皆能發光，蘊含無限希望，就如同進入該圖書館，打開書就有無限的寶藏，校方期許如此舒適的求知學習環境，學生們也都能養成更好的閱讀習慣。

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