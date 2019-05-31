夏月電價明起實施 北市府偕業者推節能家電優惠

2019-05-31 16:50

〔記者楊心慧／台北報導〕夏月電價明起開始實施，台北市產業發展局宣布27家實體通路與電商平台推出台北節能季1、2級能效家電選購優惠，副市長鄧家基表示，使用節能家電產品，長期下來省的電量相當可觀，去年台北市節能成果豐碩，省下1.3億度電，減碳7萬噸，省下電費達3.2億，希望台北市民能夠加入省電行列，選擇省電標章的家電。

夏月電價每年實施期間為6月1日到9月30日，每度電會比非夏月高0到27%不等，用電量高的家庭電價也會相對提高。北市府與27家廠商合作，推出台北節能專屬好康優惠，像是PChome24h、Yahoo奇摩超級商城、愛買、全國電子等，最多可省下千元。

鄧家基表示，去年台北市節能成果省下1.3億度電，減碳7萬噸，省下電費達3.2億，可提供全台北約12萬名國小學童51天的營養午餐，希望台北市民能夠加入省電行列。

台北市產發局今天起與中華電信合作，民眾至指定門市申請，現場通過審核，即可立即領取補助金，台北市共有13處門市提供申請，民眾需攜帶身分證正反面影本、廢四機回收聯單正本、載明新機型號之發票影本、半年內其中一期台電電費單、能源效率分級標示影本（現場可協助下載）等。

另外，台北市住宅補助標準冷氣、冰箱符合能源效率1、2級，住宅冷氣每kW補助1000元，冰箱每公升補助10元，兩者都以3000元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限，台北市每一家戶最多可以申請獲得1萬5000元汰舊家中老舊冰箱、冷氣的補助，並可追溯到去年12月7日。

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