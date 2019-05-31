超過60攤自造成果加值產業創新 新北創客魔法市集今登場

2019-05-31 15:37

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局今、明2天於新莊體育館舉行創客魔法市集，規劃5大區域、約62攤成果攤位，免費提供手作及親子體驗，趣味競賽闖關成功還能兌換限量禮物，秘書長林祐賢今出席活動表示，以實作、創意、整合及自學為教育理念，希望透過創客、科技教育扎根及產官學合作，培育更多創意人才。

林祐賢今出席創客魔法市集活動，不僅體驗福營國中用紙箱結合程式設計的小漾跳舞機器人、積穗國小用Microbit寫出程式廣播連結到板子的遙控車，更以「校校有創客、人人會自造」、「創客國際交流」及「創客加值產業創新」3大理念，透過屈尺國小師生打造的歡樂遊戲咕咕鐘木屋啟動開幕儀式。

教育局表示，明天創客魔法市集將舉辦「魔法盃滑車大賽」，並開放民眾票選；另外，也將舉辦「無動力軌道車互動競賽」及新北市創客精神及理念特展，相關活動可至「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」粉絲團查詢。

教育局指出，新北市除設有7所自造教育及科技中心，提供學校資源並推廣，也結合工具圖書館駐點團隊、新北創力坊新創團隊、民間單位FablabTaipei、龍華及健行科技大學等產官學業界跨域資源，甚至邀請日本宮城大學教授門田和雄及新加坡創客團隊共同展出。

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