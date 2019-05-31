水利署慶水利節表揚傑出人員 陳建仁感謝貢獻

2019-05-31 14:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水利署今天舉辦水利節及全國水利傑出貢獻人員的頒獎，今年的終身成就獎則是由已退休的台大土木工程學系教授顏清連獲得，副總統陳建仁到場祝賀並表示感謝，他更強調在106年有美國AIT官員表示，在台灣跟台灣人合作所有的水利事業，是美國墾務局認為他們在國外合作當中最成功的典範，足見台灣水利工程品質。

6月6日是水利節，水利署今天在台中黎明辦公區舉行水利節及水利傑出人員的表揚，共表揚27人，並以「承洪擔旱，韌性水利」為活動主軸，由水利署長賴建信主持，副總統陳建仁、經濟部次長曾文生到場祝賀。

今年的終身成就獎由已退休的台大土木工程學系教授顏清連獲得，顏清連的桃李滿天下，水利工程界很多是顏清連的學生，而他曾任防災國家型科技計畫總主持人，推動防災國家型科技計畫，成立防災國家型科擇計畫辦公室、並完成全台22縣市淹水潛勢圖及劃定722條土石流潛勢溪流。

由於顏清連因身體狀況，改委請前國立聯合大學校長許銘熙代為受獎，從副總統陳建仁手中獲得終身成就獎。

副總統陳建仁致詞時對全國水利人員表示感謝，他指出，水利工作相當重要，有時右手抗旱，左手防汛，是非常大挑戰工作，現在面臨極端氣候，隨著全球經濟發展，缺水、水患、水質愈來愈嚴峻，朝時跟能量、揚塵問題在一起，是當今世界需面臨的重大議題，「有你們真好！台灣人民要感謝你們。」

陳建仁表示，台灣的水利工程品質很好，去年12月，他出席18屆公共工程金質獎頒獎典禮，水利署的3項工程獲得12項金質獎。

陳建仁還強調，他在106年參加台北水資源合作30週年慶祝酒會，美國AIT官員表示，在台灣跟台灣人合作所有的水利事業，是美國墾務局認為他們在國外合作當中最成功的典範，值得鼓勵。

此外「大禹獎」分別由台灣新竹農田水利會會長徐元棟會長、經濟部技監王瑞德、台北自來水事業處副處長陳曼莉、桃園市政府水務局局長劉振宇及交通大學防災與水環境研究中心教授葉克家等5人獲得。

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