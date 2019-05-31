今年9月博士新生福音！300名額每月至少4萬獎學金

2019-05-31 13:04

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年9月入學博士生福音！科技部今天公布試辦方案，科技部長陳良基表示，將提供今年9月新入學的博士生300個名額，每個月至少4萬元的獎學金。

科技部長陳良基今天表示，今年1月在全國大專校院校長會議中，有提出科研人才流規劃方案，科技部跟教育部討論後，針對今年9月入學的博士生，科技部今年先行提出「補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」，提供300名博士生4年就讀期間，每個月至少4萬元的獎學金。

陳良基表示，300個名額由學校申請科技部計畫的比例分配名額，科技部在博士班就讀第1和2年提供3萬元，學校則是提供至少1萬元以上的獎學金，第3和4年科技部提供2萬元，大學補助至少2萬元，確保博士生就讀4年間可以每個月至少獲得4萬元的獎學金。

陳良基指出，每年大約有4000名博士生新生，而每年大學新進師資中，大約有600名是本土培育的人才，希望年底跟教育部就能跨部會提出方案提報給行政院，讓目標名額600名可以達成。

陳良基說，為了鼓勵獲得博士生獎學金的學校，同步建置人才留方案，對應提出「博士卓越提升計畫」，由校方提供博士生各項培育技能，以及提升專業素養的系列課程或交流活動，科技部會擇優補助學校建立提升機制，每年每校最高300萬元。

科技部表示，試辦方案從今年6月21日到7月31日，受理教育部核有博士班招生名額的國內公私立大學院校，向科技部申請。

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