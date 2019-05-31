醫病》最新無創海扶刀手術 早期子宮肌瘤治療添選擇

2019-05-31 13:41

〔記者王俊忠／台南報導〕38歲劉女士因子宮腺肌瘤合併子宮肌瘤而經痛及經血量大已有多年，月經常拖久不結束，常到門診急診打止痛針、吃止痛藥，且因貧血幾年來也打過柳菩林（Leuplin）皮下注射劑，藥停後很快復發，患者原本要再等幾年後進行子宮切除手術，但經無創傷的海扶刀手術治療後，肌瘤體積縮小30%，經痛減少、經血量也變少。

郭綜合醫院婦產科部長林大欽醫師指出，子宮肌瘤與子宮腺肌瘤是台灣婦女常有的婦科疾病，造成異常出血到經痛、不孕症的各種症狀。子宮肌瘤最常見治療方式是從傳統開腹式到微創腹腔鏡的肌瘤切除手術，但畢竟是真開刀的侵犯性手術方法，要麻醉且身體復原較久，一般都要等到比較大顆的肌瘤或是較明顯的症狀，醫師才會開刀，不過手術後約3年有30%復發率。

林大欽說，子宮腺肌瘤由腹腔鏡手術很難切除，仍以傳統開腹式手術為主，但因容易復發，所以常做子宮全切除術。在尚未達到手術適應症要求前，只能先以藥物暫時控制，等待子宮腺肌瘤長大再開刀，對不想開刀、有生育要求或不孕症的患者，如今有新的選擇──無創海扶刀手術治療。

什麼是海扶刀？林醫師說明，這是一種高強度聚焦超音波（high intensity focused ultrasound，HIFU），是以超音波為能量，通過聲能轉化為熱能，利用超音波的可穿透性及可聚集性，把從體外發射的高強度超音波，通過聚焦直接投射到體内病灶，經由熱效應使該處組織的溫度瞬間上升到65至100℃，導致蛋白變性及組織細胞凝固性壞死，破壞血流供應，達到治療效果。

林醫師表示，新一代海扶刀優勢是不開刀、不流血，真正的無創，不需麻醉、不損傷正常組織，能保存子宮完整性，治療方式從早期需要麻醉趴睡改為平躺不用麻醉更方便，最重要的可以重複治療讓病灶的再發、新發不再困擾患者，能早期治療，不必等腫瘤長大才開刀或切除子宮。

郭綜合醫院近期斥資逾6千萬元、引進全國第1部最先進的海扶刀電腦手術機台，需要自費。林醫師提醒海扶刀治療是優缺點並存，也非適合所有子宮肌瘤患者，較適合肌瘤2至5公分大的患者使用，對於追求越小創傷及早期治療的患者，是一種不錯的治療方案。

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