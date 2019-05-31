05/31 各報重點新聞一覽

2019-05-31 06:08

自由時報

吳子嘉爆外遇生女 韓國瑜喊告

針對美麗島電子報董事長吳子嘉，先是爆料高雄市長韓國瑜到女子家過夜，昨又驚爆韓國瑜外遇生子，並給女方上千萬元的「生活照顧費」。韓國瑜昨發出聲明，對吳子嘉一再毫無實證的不實指控，委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證、引用不實指控的電視媒體及名嘴，都將考慮一併提告。

詳見吳子嘉爆外遇生女 韓國瑜喊告。

新生兒遺傳病篩檢 增10項

寶寶照護再升級！衛福部國健署預告修訂「遺傳性疾病之新生兒先天性代謝異常疾病檢查項目」，再新增十項，一次可檢驗二十一項，要提高孩子早期發現疾病，早期治療，降低智能障礙或器官損害風險，預計今年十月上路。

詳見新生兒遺傳病篩檢 增10項。

電刑逼供 疑搶賭客慘遭電死

魏姓男子等人懷疑三十六歲李姓男子勾結內線，出賣賭場資訊，再扮演攔路強盜打劫走出賭場的贏錢賭客，涉將李男上銬綁在椅上，仿電影「電刑」逼供的情節，電擊逼他承認搶賭客，把李男電到「快掛了」，才丟包醫院，搶救後不治。近日法醫相驗報告出爐，死者是心因性休克身亡，不排除是被魏男等人虐打、電擊到身體無法負荷，終至殞命。

詳見電刑逼供 疑搶賭客慘遭電死。

蘋果日報

韓國瑜怒駁私生女傳言 告名嘴吳子嘉亂爆婚外情「太多都是編的」

開戰！高雄市長韓國瑜昨針對《美麗島電子報》董事長、名嘴吳子嘉，連日來爆料他不僅有婚外情，還有一私生女，終於忍無可忍，決定委託律師對吳提告。韓強調，吳的指控是對他人格的摧毀，也是要摧毀他的家庭，同時吳選在6月1日支持者在凱道為他造勢前，無中生有、造謠，就是要打擊支持者信心，政治企圖太明顯。

郭台銘：當選後不特赦扁 喊開徵富人稅 補足軍公教年金

國民黨總統初選參選人郭台銘，昨天接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪，被問及當選後要不要特赦前總統陳水扁，郭台銘首度表態，強調不會特赦阿扁，若他違規會把他關回去。

聯合報

日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約

立法院財政委員會昨天初審海關進口稅則修正草案，逐條表決通過降低穀物酒、山藥、味噌等十五項農漁產品關稅。外界批評此為我反核食公投高票通過後，政府改以調降日本知名產品為主的關稅釋出善意，財政部則特別澄清，降稅主要是為了推動貿易自由化，表達我國參與區域經貿協議的努力，預估稅損每年一點六億元。

台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心

民進黨總統初選起跑，蔡英文總統全力「拚國政」拉升民調，行政院長蘇貞昌也積極「拚經濟」，他昨天主持「推動經濟發展專案會議」第一次會議，關心企業回台投資供電與用地需求。經濟部表示，對於今、明年穩定供電有信心；目前已有五百四十八公頃公有產業土地，可立即提供廠商使用。

中國時報

網軍之亂 繼農委會後 再爆出卡神楊蕙如

前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，北市議員李明賢、新北市議員葉元之30日指控，當初網友「idcc」在PTT上發文帶風向，為駐日代表謝長廷卸責，如今再爆出idcc登入網路的IP位置，與曾幫謝長廷打選戰的卡神楊蕙如帳號「slow」相同，不得不讓人懷疑與謝有關。

《自由中國》創辦人雷震沒罪了

促轉會昨日公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，共2006人，包括《自由中國》雜誌社創辦人雷震、傅正、馬之驌、劉子英等，以及《美麗島》雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等人。

美麗島電子報董事長吳子嘉又驚爆韓國瑜外遇生子，韓國瑜昨發出聲明，對吳子嘉一再毫無實證的不實指控，委請律師準備提起誹謗告訴。（資料照）

新生兒遺傳性疾病 新增篩檢項目

李姓男子被疑內神通外鬼，打劫贏錢賭客，遭人帶到洗車場「電刑」、毆打逼供，丟包醫院，搶救後不治。（記者翻攝）

台商回流投資又添5家，經濟部投資台灣事務所昨天通過景碩等5件投資案，總投資約210億元；經濟部再次保證，對今、明2年穩定供電有信心。（資料照）

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