搶攻網路市場 台南物產館線上購物平台招商

2019-05-30 23:33

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市政府攜手中華郵政設置「台灣農特產品館-台南物產館」虛擬通路，今在善化郵局召開說明會，農業局表示，虛擬通路沒有地域、時間限制的特點，讓消費者隨時隨地皆可方便的上網購物，讓台南農產零距離行銷，不少農友紛紛響應聆聽，也希望為農產品拓展通路。

農業局今在善化郵局舉辦招商說明會，希望號召各區農、漁、畜、小農、社區攜手成立專館，約近百位農友紛紛出席聆聽，有農友說，網路專館行銷是個不錯的通路，或許能成為一股風潮，但實際銷售情況仍是未知數，仍會保持觀望的態度。

市府農業局近年來以「台灣農特產品館－台南物產館」的品牌，在國道休息站設立實體店鋪協助行銷各地的農特產品，逐漸打響台南物產館名氣；有鑑於網路電商的蓬勃發展，今年市府與中華郵政合作，可望在郵政商城網站上架設台南物產館的虛擬通路，開拓農產行銷通路。

農業局也表示，平台通路結合郵政完整的金流、物流、資訊流及客戶流既有資源，可將各地區農、漁、畜產品及特色商品上架銷售，透過虛擬整合模式，共同推廣台南優農產與特色產品，尤其，虛擬通路可補實體通路之不足，更能拉近產地與消費地的距離，目前已開放申請上架。

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