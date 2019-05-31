端午休市不同調 北農祭獎勵 蔬菜公會：搞對立

2019-05-31 00:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司與蔬菜公會今年端午節休假不同調，北農僅休6月9日、10日兩天，蔬菜公會決議8日至10日連休3天，早在去年雙方便協調好休假時間；未料，北農竟發出公文，只要6月8日參加拍賣、有交易實績承銷人將發折價券，此舉讓蔬菜公會及市場承銷人相當不滿，認為北農並未溝通就直接公告施行，根本就是想搞對立！

北農、蔬菜公會休假不同調，近日甚至在拍賣時間輪流廣播交火，實際上今年的休市期程去年便定案，蔬菜公會也排定這三天為端午自強旅遊活動；如今端午節接近，北農以發折價劵當誘因，吸引承銷人參加拍賣，每人能領「農的傳人商店」、「第一批發市場福利一、二店」200元折價劵，雖然金額不大，但蔬菜公會認為不被尊重。

蔬菜公會承銷人高達千人，占所有承銷人三分之一，蔬菜公會理事長林長平表示，北農沒事先討論，就逕自公告訊息，如今事情爆發後才發現，北農竟在4月19日「北農承銷人申請登記及管理要點」新增該獎勵辦法，且這一個多月時間，北農從未溝通，質疑北農早有預謀以誘因讓承銷人參加拍賣。

林姓承銷人痛批，今年的假雙方早在去年已協調，200元金額雖不大，但從頭到尾北農、市場處從未提發折價券的事，卻在端午節前夕這樣搞，感覺就是故意搞對立、根本是變相收買。

北農總經理翁震炘表示，北市府希望有獎勵辦法，鼓勵承銷人當天參加拍賣，雖然事前有與產地溝通，也了解當天的到貨量，但花果類、葉菜類沒辦法久放，仍盼承銷人踴躍參與。

至於未與蔬菜公會溝通，翁震炘指出，蔬菜公會已排定自強活動，因此事前未進行溝通，除蔬菜公會外，還有學校、團膳業者等的承銷人，都有進行討論。

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