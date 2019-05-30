疫病》防疫慢半拍 澎湖縣衛生局無法提出具體作為

2019-05-30 23:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖流感疫情爆發多天以來，上週用藥達到最高峰，澎湖縣衛生局才千呼萬喚始出來，今日公開說明流感疫情，還祭出傳染法恫嚇記者不得亂報，卻又無法提出具體作為，連停課標準都還在與教育處「協調」中。

今年澎湖流感疫情，自西嶼國中首傳群聚感染後，旋即疫情蔓延，馬公本島國中小，甚至高中、軍營都傳出群聚式感染，至今已有25起群聚感染，部分班級出現10餘名流感確診，但停課標準卻未能統一，導致疫情一發不可收拾，主管單位的衛生局卻遲遲未出面，還怪責記者亂報，影響澎湖觀光發展，最慘的是連最高民意機關議會也噤聲不理。

流感疫情爆發至今，今日首由衛生局副局長彭文娟、疾管科長呂宏志出面，公開對外說明流感疫情，卻未見衛生局長蕭靜蓉，原來局長去參加議會議案審查；副局長彭文娟一開口就指責媒體亂傳，還引用傳染病法認為可開罰50至300萬，完全不認流感疫情失控，還一再強調今年疫情不如2017年嚴重，卻忽略今年還只是上半年，同時流感發生時間異常。

衛生局洋洋灑灑提出數據圖表說明，看起來煞有其事，但被問到停課標準是否制訂及其他具體作為，彭表示持續監控中，雖然台灣有6個縣市已制訂停課標準，但流感不是傳染病，因此還在與教育處協調，問題是流感不是傳染病，衛生局又如何以傳染病法處罰散播者，再次被打臉，整場說明會最確定的就是今年改打4價疫苗有效期一年，不像以往3價疫苗，只有半年期限。

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