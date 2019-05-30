完賽禮超澎湃！霧峰阿罩霧公益馬拉松 5000名額報名囉

2019-05-30 19:10

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區公所、霧峰農會、立法院中南部服務中心為了行銷霧峰，同時讓喜愛運動的人認識霧峰，今年第5年舉辦阿罩霧公益路跑，增加了42公里全馬，霧峰農會今天舉行記者會，宣告更名為「霧峰阿罩霧公益馬拉松」，10月20日在立法院中南部服務中心園區開跑，今年4種賽事組別共有5000個名額，即日起開放報名，有霧峰香米、黑翅鳶米、檸檬蜂蜜酒等豐富完賽禮，邀請各路好手來霧峰開跑。

霧峰阿罩霧公益馬拉松今天舉行宣傳記者會，包括立法院中南部服務中心主任賈鴻奎、霧峰區長李銘海、霧峰農會總幹事黃景建等人都出席。黃景建說，當初舉辦阿罩霧公益路跑是為了行銷霧峰，讓更多人認識霧峰的美，賽事從一開始的半馬，到去年增加為30公里的超半馬，在參加民眾殷殷企盼下，今年正式提升為42公里的全馬，並更名為「霧峰阿罩霧公益馬拉松」。

黃景建說，今年有4K悠閒親子組、12K歡樂健跑組、21K初霧半馬組、42K全馬挑戰組4種賽事組別，賽道經過林家花園宮保第園區、阿罩霧公園、民生故事館、光復新村等霧峰景點，讓跑者跑步時能飽覽在地風光。他笑稱，自己從一開始參加4公里的悠閒親子組，到後來參加12公里，證明每個人的潛力無窮。這次共有5千個名額，即日起開放報名，邀請各路好手共襄盛舉，報名網址：https://bao-ming.com/index-3068.htm 。

黃景建還介紹，這次的完賽禮包括霧峰香米、黑翅鳶米、黑翅鳶麵、檸檬蜂蜜酒、桂圓巧克力酥」以及有淡雅柚花香的「議蘆會館高級旅行組」，豐富的完賽禮品，一定讓來霧峰跑者滿載而歸。

主辦單位說，首次舉辦的馬拉松，賽道行經霧峰中正路、峰堤路、中投東路、北岸路，還經過峰谷路、新生路在坑口二號橋折返，這段是有坡度的山路，提醒初次報名全馬的民眾，賽前一定要多練習做好準備。

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