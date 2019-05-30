南投敬老愛心卡使用率低 議員要求擴及折抵看診費

2019-05-30 23:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣敬老愛心卡使用率低，縣議員蔡銘軒等人在縣政總質詢時要求縣府比照台中等縣市，將敬老愛心卡升級為敬老愛心福利卡，擴及可折抵搭計程車及看診等費用，讓更多老人及身心障礙者能真正享受到此福利。

南投縣目前共有8萬7000多名老人及3萬多名身心障礙者，合計約有12萬人可申請每月1000元額度的敬老愛心卡，除可用於搭乘公車外，去年底加碼可搭國光客運到台北、基隆。惟根據縣府社會及勞動處統計，目前有申請敬老心卡者約僅六萬多人，而真正會使用的約佔35%，每月1000元額度都刷完者更少，使得縣府每年編列的6000萬元經費都用不完。

議員蔡銘軒、賴燕雪及陳宜君指出，縣內敬老愛心卡使用範圍有限，導致使用率低，許多老人抱怨看得到、用不到，讓縣府美意大打折扣，既然縣府每年編列的經費都用不完，應比照台中等縣市，將敬老愛心卡擴及可折抵搭計程車、到醫療院所看診及風景區門票費用，甚至與悠遊卡結合，相信一定會大幅提高使用率。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，其實當初敬老愛心卡設計目的是要讓老人多到戶外休閒運動，所以只限搭公車，一味擴及使用範圍，經費可能暴增至數億元，對縣府財政將造成沈重負擔，以財政狀況相對較好的台中市來說，今年起因敬老愛心卡費用龐大，也已限縮搭計程車及看診費用折抵額度，是否擴大敬老愛心卡使用範圍，恐怕還要進一步研議。

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