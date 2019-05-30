520中市淹水77處 市議員抨擊市府應變不及

2019-05-30 23:43

〔記者張菁雅／台中報導〕5月20日的豪雨造成台中市77處淹水，台中市議會今日進行都發建設水利業務質詢，議員紛紛質疑抽水站、抽水機沒有發揮功能，市府動作慢半拍，要求水利局檢討SOP。

市議員張家銨、李天生、曾朝榮、江肇國、蔡耀頡、周永鴻表示，霧峰區五福里、烏日區五光里一帶，是台中盆地地勢最低的地區，經常出現嚴重淹水災情，市府在大里溪水系沿岸陸續興建5座抽水站，完工啟用後，當地居民以為不會再有水患威脅，5月20日仍然災情慘重，住家進水，汽機車成為泡水車。市議員吳瓊華也說，居民無奈表示，抽水站越多，淹得越兇。

張家銨指出，520當天，中央於上午7時30分開設二級水災應變中心，市府卻僅開設三級水情應變中心，且抽水站直到11時57分才運作，當時大里溪河床水位高漲，根本無法將內水往外抽送，造成當地淹水災情加重。

李天生當場播放霧峰區五福里淹水影片，要求官員設身處地為居民著想，並採取具體措施，設法排放內水或進行分流等改善工程，不要動作慢半拍，讓市民承擔痛苦。江肇國則批評，水利局應變僵化，水都淹半個人高了，還在拘泥SOP。

另外，市議員陳世凱指出，自2015年至2018年，台中市淹水事件平均1年28.75件，但520當天就有77處淹水，中央氣象局當天凌晨4時40分就發布豪雨特報，台中市有31部大型抽水機，其中6部為常設性機組，其他25部抽水機組卻沒有提早部署，只有1部出動，24部「在倉庫睡覺」。

市議員林德宇則出示后溪底抽水站油料槽油表指針歸零的照片，要求政風室徹查是否有油料不足或被拿去它用的情形。

水利局長范世億表示，5月20日短時強降雨帶來的時雨量創新高，當日中午12時到下午1時是雨勢最猛烈、落雷最密集時段，大里溪上游區域的北屯、北區及太平時雨量最大達99毫米；烏日中興排水集水區則包括烏日區及上游的大里區，當時大里區最高時雨量也達64毫米。

范世億指出，瞬間豪大雨匯流至大里溪，水位高漲，下午1時達一級警戒水位，形成外水高於內水的排洪困境，既有重力排水已無法負荷；另外，必須達到「啟抽水位」，抽水站才能開始抽水，否則抽水機會損壞，而大里溪5座抽水站依據SOP從中午12時起陸續啟抽，輔以動力排水輔助排洪。

他也澄清，后溪底抽水站油料表之前因當地打雷而故障，指針已換成數位式，當天後面管路都有拍照，可以證明油料是滿的。

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