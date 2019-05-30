端節買粽當心！ 台中食安處檢出1件粳粽加硼砂

2019-05-30 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節將至，台中市食品藥物安全處今天公布上月抽檢市面販賣的即食肉粽、冷凍肉粽，檢出豐原區第一市場販賣的粳粽違法添加硼砂，昨天（29日）會同檢警上門稽查，封存現場268顆粳粽，業者坦承使用硼砂包粽，依違反食案法添加未經許可添加物，其情節輕微者可處5年以下徒刑或併科8百萬以下罰金。

食藥處指出，違法業者供稱粳粽是在自家製作，拿到市場販售，每天產量約1百、2百顆，主要在豐原市第一零售市場販售給散客與預訂客戶，會添加硼砂是多年前朋友傳授方法，製作鹼粽時，在起鍋前於滾水中加入1小匙硼砂，讓鹼粽好剝開、不黏糊。

食安處與檢警也當場查獲並封存製作中、有添加硼砂到的粳粽約268的紅豆粳粽與粳粽、半成品梗米約9公斤，查扣1137克左右的硼砂。

食藥處說，硼砂在國際多禁用做食品添加物，會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體，引起消化不良，造成嘔吐、紅斑、循環系統障礙等。業者為了讓鹼粽增加Q度與口感，會在食材裡加入硼砂，但硼砂是禁止使用的添加物，食品業者不得使用於食品製作中，違反使用會依違反食案法，除面臨刑責，一旦緩起訴，行政法也要開罰6萬至2億。

食藥處指出這波抽檢賣場超市、雜貨商店與傳統攤販的即食肉粽與冷凍肉粽、鹼粽共54件，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群等微生物與非法添加物硼酸，1件不合格，另外也抽驗包粽相關配料有鹹蛋黃、糯米、香菇、魷魚、蘿蔔乾等分別檢驗重金屬、農藥、二氧化硫與動物用藥等，總計抽驗163件則為合格。

食藥處建議，製作鹼粽可使用合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，三偏磷酸鈉有助減少粽身與粽葉黏著，且可改善鹼粽硬度、彈性與咀嚼口感，即日起全市30家衛生所與衛生局、食安處服務台均免費提供三偏磷酸鈉給民眾索取製作鹼粽。

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