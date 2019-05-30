也是醉了！南門市場搬遷前最後「百粽宴」 有威士忌風味

2019-05-30 19:09

〔記者楊心慧／台北報導〕端午節即將到來，台北市南門市場今天舉辦「2019南門市場百粽宴」，8家業者展示百種粽子迎端午，邀請南園鍾記湖州粽子店第二代接班人85歲鍾曾春玉奶奶示範製作經典總統粽，象徵傳承經典歷久不敗的口味，今年「上海合興」推出全國首創的威士忌湖州粽套組，獨特風味叫人讚不絕口。

南門市場預計下半年配合市場拆除改建工程搬遷到中繼市場，今天也是搬遷前最後一場「百粽宴」，為了迎接端午佳節，南門市場各名攤推出不同口味的粽子，部分肉粽更是限量。

「上海合興」今年與威士忌品牌蘇格登共同研發「威士忌湖州粽套組」，包括威士忌芋泥黑棗粽、威士忌豆沙黑棗粽、威士忌鮮肉粽三種口味，吃起來甜美馥郁、口感軟黏，齒頰間回甘。

「億長御坊」新推出麻辣粽，用獨門特製醬汁來調味，香氣逼人；「君問山」的湖州鮮肉粽，選用梅花肉的部位，肉質軟嫩可口；若吃素可選擇「翔記」、「蔬心坊」的素粽，南門市場的肉粽展示食品檢驗證明、食材來源證明，消費者不需擔心食安問題。

南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場許多攤商已安裝信用卡機，更和宅配業者簽約每日收送貨，民眾不需提著大包小包回家。

南門市場將在年底搬遷至中繼市場，搬遷後市府將設置免費接駁車供民眾搭乘，並協助舉辦各類行銷活動。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法