辣的要命！乾麵配半碗辣醬 他吃到氣喘送醫插管險沒命

2019-05-30 16:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投30歲患有氣喘的黃姓男子，很愛吃辣，幾乎餐餐都要加辣，近日黃男用餐時，在乾麵裡加了半碗的辣椒醬，不料氣喘半夜突然發作，出現呼吸困難、會喘的症狀，當下使用噴劑都沒效，緊急送到衛福部南投醫院急救，經插管送加護病房治療，病情才逐漸趨穩，日前已拔管出院。

院方指出，黃男嗜辣，不只外出用餐必定加辣，還會自製辣椒醬以便隨時享用，也因平時少有氣喘發作症狀，黃男雖然隨身帶著噴霧劑，但都未規律使用，只在急性發作時做緩解之用，不料此次氣喘竟如此嚴重，噴霧劑也控制不了症狀，呼吸困難還加劇。

衛福部南投醫院胸腔內科王耀麟醫師表示，黃男剛入院時，出現呼吸短促、呼吸費力、盜汗、雙眼呆滯等症狀，立即插管治療，所幸病情趨穩，才拔管脫離呼吸器。

他說，氣喘是慢性呼吸道發炎疾病，如天氣變化、空氣污染、感冒、抽菸或接觸到過敏原時，就可能引發氣喘急性發作，其他像酒精、辣椒等刺激性食物，也容易刺激氣管黏膜，加重咳嗽、心悸，誘發氣喘，甚至可能出現反覆咳嗽、胸悶、哮喘，以及呼吸困難等症狀，嚴重時還會危及生命。

王耀麟建議，氣喘患者應飲食清淡、生活作息規律，避免過敏原刺激，並且定期返診接受相關檢查與診療，規律服藥，以有效控制病情。

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