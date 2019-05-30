人氣校長要畢業了！畢聯會製人像拼圖 校刊報導12頁

2019-05-30 19:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中校長張添唐將於7月底退休，8月起接任私立瀛海中學校長，即將與校長一起畢業的南一中畢業生們，將張添唐的形象融入畢業典禮設計中，製作一幅2公尺的人像拼圖，希望彼此帶著回憶繼續向前進。

張添唐在台南一中7年來，獲得不少學生喜愛，他自創的「添唐拳」，更成為南一中師生間問候的特有動作，還有許多激勵學生的口號，如「BOOK」、「3742」等，學生均朗朗上口。

張添唐即將結束在台南一中7年的任期，也讓許多學生感到不捨，不僅畢聯會將張添唐的人像融入畢業典禮中，校刊也有多達12頁的校長2、3事，可見張添唐在學生間的高人氣。

畢聯會以學生黃研倫繪製的張添唐人像，製作成巨幅拼圖，今天由張添唐完成最後一張拼圖，而畢業典禮會場也有以張添唐為模特兒製作的立體造型，成為校長和應屆畢業生們的共同畢業典禮。

畢聯會成員毛閎昇說，校長的圖像中，添唐拳和卡其制服都是南一中的精神，也是大家的回憶，將2公尺大的拼圖切成49塊，以一天一片的方式慢慢拼湊起來，從破碎到完整，象徵從高一新生到高三的茁壯，拼湊出完整的自己，希望校長和畢業生們帶著這些回憶繼續往前。以校長為圖，是因為大家很喜歡校長，他在南一中製造出特殊且自由的學風，如今即將一起畢業，以此做為對他的7年來付出的感謝。

張添唐說，畢聯會同學事前徵求他同意以畫像做為畢業典禮其中一個元素時，他曾說，主角不是他，而是畢業生，但學生們回答，「校長值得我們這麼做」，讓他感動得快掉下眼淚，「真的非常感動！」

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