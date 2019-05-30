獨家》賽史首次非地主奪冠！ 台團征日奪三味線冠軍

2019-05-30 16:43

〔記者陳宜加／台北報導〕由4名台灣人組成的津輕三味線團隊「台灣廣原會」，日前赴日參加日本津輕三味線大賽，不畏日本隊伍的地主優勢，突破重圍，獲得團體冠軍，更是賽史上唯一全隊均非日籍選手的海外隊伍奪冠，台灣廣原會表示，國人學習三味線有高度門檻，台灣人獲得團體冠軍，可望成為一大推手。

台灣廣原會是由會長吳峻豪、成員劉兆祥、倪瑞興、董奎伯等4名台灣選手組成的台灣津輕三味線隊伍；津輕三味線大賽則是日本津輕三味線發源地，已有百年歷史，每年均吸引日本各地的津輕三味線隊伍參加。

吳峻豪表示，今年代表台灣參賽加的台灣廣原會，除了他是全職三味線老師，其他選手平日都是上班族，僅靠每日抽空練習，秉持著對津輕三味線的熱愛，每天持續2到3小時練習，數度練到指甲流血也不放棄。

吳峻豪指出，津輕三味線在日本已有百年以上歷史，日本的傳統文化精神非常重視「匠心」，即是將音樂技藝以匠人精神，一絲不苟、臻致完美的雕琢。他說，憑著滿腔對音樂的熱愛，隻身前往日本邀日籍教師廣原武美來台教授三味線，經長年努力，終獲廣原武美琴藝認可，也才得以將廣原會的名號傳承到台灣。

他說，台灣廣原會奪冠，不光是在學習日本古樂器上的一大肯定，更是在文化交流與「匠心」傳承的重要突破。期待台灣廣原會持續的成長茁壯，讓更多的台灣人認識津輕三味線，更認識日本「匠心」的精神。

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